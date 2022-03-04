«ميلا كونيس» تطلق حملة لجمع 30 مليون دولار لضحايا الحرب على أوكرانيا

أعلنت النجمة الأمريكية من أصول أوكرانية «ميلا كونيس»، دعم المواطنين في بلدها الأم وسط الغزو الروسي على البلاد، وشددت على ضرورة القيام بالمزيد لمساعدة الفارين من الحرب، لافتة إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات بالتعاون مع زوجها الممثل «أشتون كوتشر»، تستهدف جمع 30 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الصراع في أوكرانيا.

وأوضحت «ميلا كونيس»، أنها وزوجها سيتبرعان بنفس المقدار من أموالهما الخاصة، عندما يصل مبلغ التبرعات إلى 3 ملايين دولار، وفي غضون ساعات قليلة من إطلاق الحملة جمعت ما يجاوز الـ 2.5 مليون دولار من التبرعات، في مقطع فيديو نشرته عبر القناة الرسمية لموقع جمع التبرعات «Go Fund Me» على «يوتيوب».

وقالت الممثلة من أصول أوكرانية، إنّ الحملة تهدف إلى تقديم الخدمات اللوجستية مثل إنشاء المساكن وإرسال الإمدادات والموارد الأخرى إلى المنطقة، بينما أضاف زوجها أشتون كوتشر: «المساعدة ستنقل إلى منظمات غير حكومية معروفة على الأرض، يمكنها أن تضمن تلقي المساعدة من قبل الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها».

ميلا كونيس وأشتون كوتشر يطلقان حملة لجمع تبرعات للمتضررين من الحرب على أوكرانيا

وأضافت «كونيس»، التي ولدت في الجزء الغربي من أوكرانيا في «تشيرنيفتسي»، عام 1983، ولكنها هاجرت إلى الولايات المتحدة عام 1991: «الأوكرانيون أقوياء وشجعان، لكن كونهم أقوياء وشجعان لا يعني أنهم ليسوا جديرين بالدعم.. نحن بحاجة إلى دعم شعب أوكرانيا، الرجاء مساعدتنا»، مؤكدة أن الحملة ستدعم الإسكان وتكاليف المعيشة للذين يستقبلون اللاجئين.

«CBS»: فرار مليون أوكراني من الحرب.. ومعظمهم من الأطفال والنساء

ووفقًا لشبكة «CBS» الإخبارية، فر أكثر من مليون شخص من أوكرانيا، منهم 505 آلاف أوكراني إلى بولندا، و139 ألف إلى المجر، و97 ألف إلى مولدوفا، و51 ألف إلى رومانيا، و 72 ألف إلى سلوفاكيا، و90 ألف إلى دول أوروبية أخرى، كما أفاد الموقع أن معظم اللاجئين هم من النساء والأطفال، مع وجود عدد متزايد من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.