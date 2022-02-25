منتج أوكراني يعيش في روسيا: «لا توجد أعذار للحرب»

عبر المنتج الأوكراني ألكسندر رودنيانسكي الذي رُشح لجائزتي أوسكار عن فيلمي «Leviathan» و«Loveless»، الذي يعيش في روسيا عن صدمته من حالة الحرب التي تعيشها بلاده، حيث قال إنه شعر بـ«الخجل الشديد» و«الحزن العميق للغاية» عندما اتصل ابنه من العاصمة كييف، يوم الخميس الماضي، بأخبار بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ألكسندر رودنيانسكي: لا أصدق أن الصواريخ تنفجر في كييف

وقال ألكسندر رودنيانسكي: «أدركت من قبل أن الوضع قد يسير على هذا النحو، لكنني ما زلت لا أصدق أن الصواريخ تنفجر في كييف، لم أستطع أن أتخيل أن كييف، مسقط رأسي، حيث يعيش أقاربي وأصدقائي وزملائي، حيث دفن والدي وأجدادي، ستضرب بصواريخ البلد الذي كنت أعيش فيه وأعمل فيه منذ 20 عامًا، مع عائلتي وأصدقائي»، وذلك حسب تصريحاته لموقع «فارايتي».

وأضاف: «لكنني أعلم اليوم أن الأوكرانيين سيتغلبون على هذا، الناس اللطفاء والشجعان سوف يجتازون هذه الحرب، لأنهم يقاتلون من أجل وطنهم الأم، أعلم أن الكثير من الروس الأذكياء والحساسون، اهتزوا حتى النخاع بل إنهم يشعرون بالخجل أكثر، لا مبرر للحرب أيا كان من يدعي ذلك».

من هو المنتج ألكسندر رودنيانسكي؟

ولد رودنيانسكي في عائلة مميزة من صانعي الأفلام في العاصمة الأوكرانية كييف، كان جده صانع أفلام وثائقية، وجدته ممثلة سينمائية صامتة، بدأ حياته المهنية في صناعة الأفلام الوثائقية قبل أن يؤسس أول شبكة تلفزيونية مستقلة في أوكرانيا، ثم انتقل بعد ذلك إلى روسيا، حيث تولى رئاسة شركة «CTC Media» العملاقة للإعلام، قبل أن يتفرع للإنتاج من خلال شركة Non-Stop Production ومقرها موسكو، والتي أسسها مع سيرجي ميلكوموف في عام 2005.

وشارك رودنيانسكي في إنتاج فيلمي «Leviathan» و«Loveless» للمخرج الروسي أندري زفياغنسيف، وكلاهما رشح لجوائز أوسكار في فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.