محطة «زابوريجيا» في قبضة الجيش الروسي.. عنوان الرعب النووي في أوروبا

أعلنت روسيا، رسميا، سيطرة جيشها بشكل كامل على محطة «زابوريجيا»، النووية أكبر محطة طاقة نووية في أوكرانيا وأوروبا، وذلك في تأكيد لما أعلنته السلطات المحلية الأوكرانية صباح اليوم، وهي المحطة التي توصف بأنها عنوان الرعب النووي في أوروبا.

وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا بقصف محطة زابوريجيا فجر اليوم، ما تسبب في حريق بأحد مبانيها، حيث قال رئيس أوكرانيا «فلاديمير زيلينيسكي»: «لأول مرة في التاريخ يتم استهدف منشأة نووية».

معلومات عن محطة زابوريجا النووية

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن محطة زابوريجا النووية:

- سيطر الجيش الروسي على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

- اتهمت أوكرانيا روسيا بقصفها ووقوع حريق بها.

- توصف المحطة بأنها عنوان الرعب النووي في أوروبا.

- حال حدوث إشعاع نووي منها سيصل تأثيره للبحر المتوسط.

تم تصميم محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية على الطراز السوفيتي

- محطة سوفيتية التصميم بدأ العمل بها عام 1984 في أوكرانيا.

- تقع في مدينة إنيرهودار بمقاطعة زابوريجيا جنوب أوكرانيا.

- تقع تحديدا على ضفة خزان كاخوفكا المتفرع من نهر دنيبر.

- تملكها وتديرها شركة توليد الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية.

الأكبر في أوروبا وفي أوكرانيا بين 4 محطات نووية

- واحدة من 4 محطات طاقة نووية عاملة في أوكرانيا.

- هي المحطة النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا كلها.

- تنتج ما يعادل 42 مليار كيلو واط ساعة من الكهرباء.

- يشكل إنتاجها خمس إنتاج الكهرباء السنوي في أوكرانيا.

- أنتجت نحو 1.23 تريليون كيلوواط ساعة من الكهرباء حتى ديسمبر 2021.

- تتكون من 6 وحدات من مفاعلات الماء المضغوط.

- تبلغ وحدات المفاعلات إجمالي 1000 ميجاواط لكل واحدة منها.

- يهدد أي تسريب فيها أوروبا بخطر واسع بما في ذلك روسيا نفسها.

- أي إشعاع نووي بها سيفوق ما حدث في اليابان عام 2011.