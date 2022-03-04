الغرف التجارية تكشف الخريطة السعرية بـ«أهلا رمضان»: السلع مخفضة

استعد عدد محدود من الشعب بالغرف التجارية للمشاركة في معارض «أهلا رمضان»، مقارنًة بالعام الماضي، وأرجع التجار تقلص مساحة المشاركة هذا العام.

وأكد تجار لـ«الوطن»، أن المشاركة في معارض «أهلا رمضان»، هذا العام ستكون محدودة، وقال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية لـ«الوطن»، إن مساعي التجار الحالية تتجه إلى ضرورة توفير السلع الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك بكميات كافية وذلك جاء بناء على البيانات التي عرضت أثناء الاجتماعات التي نظمها عدد من المنتجين والمستوردين مع وزارة التموين والتجارة الداخلية .

وزارة التموين تكشف خريطة أسعار السلع الرمضانية

وأوضح «صقر»، بأن وزارة التموين أكدت خلال الاجتماع أن لديها احتياطي استراتيجي من ‏السلع الأساسية، وأن المجمعات ‏الاستهلاكية ستضخ كميات من السلع الغذائية، بأسعار مناسبة للمواطنين، وأضاف بان عددا من السلاسل التجارية التي ستشارك في المعارض كشفت عن مبادرة لخفض هامش الربح لبعض السلع.

الزيوت والدقيق والزبدة خارج العروض السعرية

ونوه نائب رئيس غرفة الإسكندرية إلى أنّ قائمة السلع والمنتجات التي يصعب تقديم عروض سعرية فيها هي «الزبدة والزيوت والدقيق»، أما السلع التي ستشهد عروضا فهي «منتجات الألبان واللحوم والسكر والفول والعدس واللوبيا والفاصوليا والأرز».

وطالب المستوردون الوزارة بضرورة توفير السلع بكميات كافية حتى تتمكن كافة الأسر المصرية من استقبال الشهر المعظم ولديها احتياجاتها من السلع بأسعار مناسبة، وأشاروا إلى أن المخزون الاستراتيجي وما تم شحنه خلال الفترة الماضية أو التعاقدات التي سترد خلال الفترة القادمة ستواجه زيادة سعرية.

تقليل حلقات التداول لعدم رفع السعر

وأوضح صقر أن السلع المعروضة فى معارض أهلا رمضان ستكون مخفضة عن مثيلاتها بالسوق من خلال عرض السلع عبر المنتج والمستورد مباشرة وهذا يقلل حلقات التداول التي تُحمل السلعة تكلفة زيادة ومن ثم يرتفع سعرها.

آليات العرض والطلب تحدد سعر السلع

وأضاف أن سعر السلعة تحدده عوامل كثيرة من بينها حلقات التداول بداية من مراحل إنتاجها واستيرادها مرورا بتجارة الجملة ثم التجزئة بجانب تكلفة الدولار الذي يدخل في تكلفة معظم السلع من خلال مستلزمات الإنتاج أو السلع المستوردة كاملة الصنع.

وأفاد بان أسعار السلع بالسوق تخضع لآليات العرض والطلب وكلما زادت حلقات التداول ارتفع السعر لذلك يجب تقليل حلقات التداول وعرض السلع من منبع انتاجها أو استيرادها للمستهلك مباشرة.