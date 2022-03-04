صاحبة ذهبيتي بطولة المجر وأولمبياد الشباب: بأجل الدراسة.. ومكنتش بفكر أكسب

قالت سلمى أيمن، المتوجة بالميدالية الذهبية في بطولة المجر الدولية للخماسي الحديث، إنها حصلت على الميدالية الثانية في فردي الكبار خلال مسيرتها، مشيرةً إلى أن أهم ميدالية فازت بها كانت ذهبية أولمبياد الشباب في عام 2018: «مكنتش بفكر أكسب الميدالية، ولعبت السباحة والسلاح كويس والخيل في المجر كانت وحشة وصعبة جدا بس عديت الفروسية على خير».

وأضافت أيمن خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الخماسي الحديث عبارة عن السباحة والجري والرماية وركوب الخيل والسلاح، موضحةً: «الخماسي بقى يتغير، في الأول كنا بنلعب نصف نهائي ونهائي ونبدأ البطولة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءً، وهناك فترة راحة مدتها ساعة أو ساعتين بين كل لعبة وأخرى».

وتابعت: «لكن هذا الأمر تغير وأصبحت المنافسات 90 دقيقة تشمل كل الألعاب حتى تكون اللعبة أولمبية وهو وضع أصعب مما كان عليه من قبل».

ممارسة السباحة

ولفتت، إلى أنها بدأت ممارسة السباحة في الثالثة من عمرها، وبدأت لعب الخماسي الحديث عام 2014: «حبيت أكمل في الـ5 ألعاب مع بعض وسيبت السباحة وكملت الخماسي».

منافسات مختلطة

وأشارت، إلى أن هناك منافسات مختلطة مقسمة على الرجال والسيدات، لافتةً إلى أنها تتدرب 4 لعبات في اليوم ذاته: «لسه مخلصتش دراسة وبأجل بسبب البطولات، وفي التيرم الواحد ممكن أدرس 3 مواد بدل 5».