مقدم «صباح الخير يا مصر» يحتفي بمنتخب مصر: فاضل على الحلم تكة

هنأ الإعلامي أحمد عبدالصمد، الشعب المصري، بالتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تخطي عقبة المنتخب الكاميروني صاحب الأرض، بركلات الترجيح.

وقال عبدالصمد، خلال تقديم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «120 مليون مواطن شعروا بسعادة غامرة، بعد سنوات غابت فيها الفرحة عنهم بسبب الكرة، استطاع المنتخب أن يوحد الشعب المصري كله مرة أخرى بطعم الانتصار والفوز، وأثبت منتخبنا بالروح والعزيمة والإصرار أنه على قدر المسؤولية، ففي الشدائد تختبر عزائم الرجال».

عزيمة الرجال

وأضاف الإعلامي، أن عزيمة المنتخب الوطني كانت واضحة جدا خلال 120 دقيقة للمباراة الثالثة تواليا، وهو المنتخب الوحيد في البطولة الذي فعل هذا الأمر: «التامنة ممكن، فاضل على الحلم تكة، وإن شاء الله نكسب البطولة للمرة الثامنة».

قدرات غير عادية من كيروش

وتابع أحمد عبدالصمد، أن المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني كارلوس كيروش قدم أداء بطوليا: «قدر يقول للكل إنه مكانش بيلعب مباراة عادية، الحسابات كانت معقدة، والحرب النفسية قبل المباراة قوية، وبخاصة أن منتخب الكاميرون صاحب الأرض، كما أن التحكيم كان يدعمه بقوة، لكن المنتخب الوطني لا يعرف المستحيل».

وأشار، إلى أن كيروش استطاع خلق تجانسا كبيرا بين اللاعبين في وقت قياسي، واستغل إمكانيات اللاعبين بذكاء شديد: «لما خرج مصطفى محمد ومحمد شريف كان شايف اللي إحنا مش شايفينه، وإن زيزو له دور كبير في ضربات الترجيح، وعشان كده خرج محمد شريف».