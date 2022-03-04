هشام المليجي للفنانة رانيا شاهين: «ابعدي عن حياتي وبلاش إزعاج»

وجّه الفنان هشام المليجي، رسالة عتاب إلى زميلته الفنانة رانيا شاهين، التي سبق وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن اختفاءه من الوسط الفني وعدم إيجاد فرصة عمل له، بعد حديثها عنه في لقاء تليفزيوني، وطالبها بعدم التدخل في حياته.

وكتب هشام المليجي، عبر حسابه الشخصي بـ فيس بوك، منشورا قال فيه: «يا أستاذة رانيا، حضرتك تطوعتي وتدخلتي في حياتي من غير إذن، وقولتي كلام مش حقيقي، محدش طلب منك المساعدة، وحضرتك مصممة تزعجيني، من فضلك متجبيش سيرتي تاني في أي حوار أو مداخلة، شكرًا».

هشام المليجي: لم أطلب المساعدة من أحد

ونشرت رانيا شاهين، من قبل، عبر حسابها على «فيسبوك»، أنها تعتبر «المليجي» أحد جيرانها وأنه لا يعمل حاليًا ولا يجد فرصة مناسبة لها، وهو ما رد عليه بقوله: «فجأه لقيت الصحافة كلها بتكلمني بسبب منشور من زميلة وصديقة أكن لها كل الحب والاحترام، أنا بخير ولا يوجد ما يعكر صفو حياتي والأمور على خير ما يرام، الشغل ده رزق ومكتوب ولا حيلة لنا في الرزق، أنا تمام وبصحة جيدة ولا أعاني من الاكتئاب بسبب عدم مشاركتي في الأعمال التلفزيونية أوالسينمائية».

رسائل دعم ومحبة من جمهوره

وتلقى هشام المليجي وقتها كثير من رسائل الدعم من أصدقاءه ومتابعيه وجمهوره، الأمر الذي دعاه لتوجيه رسالة لهم عبر حسابه على «فيس بوك» قائلًا: «شكرًا جزيلًا علي موقفكم وحبكم ودعمكم النفسي، صديقتي أخطأت في حقي دون أن تقصد لأننا لم نتقابل منذ فترة كبيرة ولم أطلب منها أية مساعدة من أي نوع».

وأضاف: «لأني متأكد من نواياها الطيبة طلبت منها حذف المنشور، ولكن بعد أن صُور وتلقفته المواقع والصفحات ومعظم التعليقات مليئة بالحب والاحترام والإعجاب، والدعوات بالفرج والفرح والرزق وأشياء أخري جميلة، وهنا لابد أشكر جارتي وزميلتي الطيبة لأنها كانت سببًا لمنحي كل هذه الدعوات الطيبة في ليلة مفترجة».

وتابع: «في تعليقات كتير جاتلي عن أن الفن شللية وواسطة وغدار، ولازم يكون فيه شغل تاني ومصدر أخر للدخل، وده مش عيب طبعًا وفيه فاكرين إننا بنتسول الشغل على المنصات الاجتماعية، طلب الشغل مش عيب لا على العام ولا على الخاص، أنا أحب جميع مخلوقات الله ولم أطلب من أحد مساعدة مع أنها أشياء مشروعة عند البشر ولا تعيب أحد».