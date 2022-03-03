رانيا شاهين عن «بوست» هشام المليجي: أحاول تذكير الناس بالنجوم الغائبين

علقت الفنانة رانيا شاهين، على «بوست» كتبته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن اكتئاب الفنان هشام المليجي بسبب تجاهل المنتجين له، قائلة إن هذه ليست المرة الأولى التي تكتب عن أحوال الفنانين، وترى أن ذلك شيئا طبيعيا، إذ كتبت قبل ذلك عن الفنانين عبلة كامل ومحمد فهيم.

تذكير الناس بالنجوم الغائبين

وأضافت «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، أنها وزملائها يحاولون تذكير المشاهدين وصناع الأعمال الفنية ببعض النجوم الذين ابتعدوا عن الساحة الفنية، ولا يشتركون في أي أعمال، خاصة بعد انضمامها لعالم «سوشيال ميديا».

وتابعت الفنانة رانيا شاهين: «بيبقى شيء مزعج جدًا لما مش بيبقى فيه شغل في مهنة، وحاولت أفكر الناس عشان بتنسى في زحمة الحياة، خاصة لو غايب أو قاعد بقاله فترة أو مش بيرد، فبقول أفكر الناس بيه، وعملت كده مع الفنان الشاب محمد فهيم».

هشام المليجي جاري وأعرف عنه كل شيء

وأوضحت أنها عندما كتبت عن الفنان الشاب محمد فهيم شعر بالسعادة من حديث الناس عنه، «كان مبسوط جدًا، واتصل بيا وقالي الناس لسة فاكراني وشخصية سيد قطب اللي عملها في مسلسل الجماعة».

وعن معرفتها بدخول هشام المليجي في حالة اكتئاب، قالت إنها جارته في العمارة، «دايما نتقابل ونشوف بعض وعارفة كل حاجة عن هشام، هو مقاليش عنده اكتئاب بس باين، يمكن أنا اللي فهمته غلط، وكنت عارفة إن ده هيزعله، بس كنت عاوزاه يتبسط، وفيه بعض الفنانين حساسين بيتكسفوا إنهم يطلبوا شغل».

ولفتت رانيا شاهين إلى أنها تحدثت مع الفنان هشام المليجي بعدما كتبت «البوست» عنه، «قولت هيزعل، وفعلا زعل، وقالي بيلز امسحي يا رانيا البوست».