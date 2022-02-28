الفنان هشام المليجي يرد على إصابته بالاكتئاب: «لا حيلة في الرزق»

تصدر الفنان هشام المليجي، تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، بعد أن أشارت الفنانة رانيا شاهين، إلى معاناته من الاكتئاب بسبب قلة الأعمال الفنية التي شارك فيها، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى كتابة منشورات دعم له.

ونشرت «رانيا» صورة للفنان، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، قائلة: «الراجل ده جاري في العمارة اللي جنبي ومتربيين مع بعض، مش بيشتغل وهو ممثل ممتاز، ومكافح وعنده اكتئاب، وبيرفض إنه يكلم حد على شغل علشان هو حساس، تحية ليك يا جاري العزيز الصابر الصامت صاحب عزة النفس، أنا عارفة إنه هيزعل مني لما يعرف إني كتبت الكلام ده، بس كل ما أزوره حقيقي بيصعب عليا، مع إنه مش بيشتكي بس باين عليه».

هشام المليجي: لا يوجد ما يعكر صفو حياتي

وعلق الفنان هشام المليجي على إصابته بالاكتئاب، من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «فجأه لقيت الصحافة كلها بتكلمني بسبب منشور من زميلة وصديقة أكن لها كل الحب والاحترام، أنا بخير ولا يوجد ما يعكر صفو حياتي والأمور على خير ما يرام».

وتابع «المليجي»: «الشغل ده رزق ومكتوب ولا حيلة لنا في الرزق، أنا تمام وبصحة جيدة ولا أعاني من الاكتئاب بسبب عدم مشاركتي في الأعمال التلفزيونية أو السينمائية».

الفنان: أعمالي قليلة لكن معروفة

وأضاف: «أعمالي قليلة صحيح بس معروفة، وربنا وفقني فيها والناس بتحبني وسيرتي كويسة في الوسط الفني، ومعنديش مشكلة مع حد، وربنا يعدي الحرب اللي دايرة اليومين دول على خير ويرفع عننا الوباء والبلاء، شكرا لكل الأصدقاء والمتابعين، ومفيش أي مشكلة أصلا، والحمد لله على كل حال، وربنا يسترنا دنيا وآخرة».