هشام المليجي: الشهرة لا تستحق العناء وأتمنى العيش بسلام

كشف الفنان هشام المليجي كواليس ابتعاده عن التمثيل خلال الفترة الماضية، إذ أبدى رضاه بكل ما حققه في المجال الفني، بمشاركته في عدد من الأعمال الناجحة، رغم أن التمثيل لم يكن حلمه في البداية، وذلك بعد معاناته من الاكتئاب بسبب قلة الأعمال المعروضة مؤخرا.

هشام المليجي: الشهرة زائلة وتجنبت الصراعات

وكتب هشام المليجي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : «منذ البداية أدركت أنها زائلة ولا تستحق كل هذا العناء العصبي والذهني والبدني كي أصبح مشهورا أو من الأغنياء لذلك تجنبت كل الصراعات والسباق المحموم فيمن يكون النجم والأشهر والأعلى أجرا، في تقديري يكفي أن تتمتع بـ4 حوائط وسقف يسترك وخبز يكفيك سؤال الناس».

المليجي: التمثيل لم يكن حلمي في البداية

كما تحدث عن تجربته في المجال الفني: «تجربتي في مجال التمثيل طويلة وشاقه ومرهقة وأنا راضي تماما بما حققته في هذا المجال .. التمثيل لم يكن حلمي منذ البداية ولكنها الأقدار وإرادة الله.. نحن لا نملك لأنفسنا نفعا لكنها مشيئة الله .. والحمد لله أنا راضي تماما بما حققته في مجال التمثيل منذ ضحك ولعب وجد وحب حتى أخر أعمالي.. ولولا فضل الله لم أكن لأحقق شئ يذكر».

الفنان: أتمنى أعيش ما تبقى لي من عمر في سلام

ووجه «المليجي» الشكر لجمهوره على دعمه الدائم له: «محبتكم لي وصدق مشاعركم هي كل رصيدي في الدنيا وأحمد الله كثيرا على تلك الثروة صعبة المنال.. أحبكم جميعا وأتمنى لكم السعادة والخير.. وأحب أيضا زملائي ومن يضمرون كل هذا البغض والكراهية لكل من هو أكثر موهبة وتأثير.. لن أذكر أحداث أو مواقف لأن الله يعلم كل ما حدث أو سيحدث».

واختتم حديثه: «آسف ع الإرثطالة، بحبكم وأتمني أن أعيش ما تبقى لي من عمر في سلام وهدوء بعيدًا عن كل الصراعات والتسابق»