سعر برميل النفط الخام يتجاوز حاجز 112.54 دولار اليوم الجمعة

تجاوز سعر برميل النفط الخام 112.54 دولارا للبرميل اليوم الجمعة 4-3-2022، وارتفع سعر البرميل في الأسواق بداية التعاملات اليومية مدعوما بالحرب الروسية الأوكرانية وخاصة عقب ورود أنباء عن استهداف محطة للطاقة النووية في أوكرانيا قبل أن تعلن السلطات أن حريقا شب في مبنى يستخدم كمركز للتدريب بالمحطة وتم إخماده.

وكانت أنباء تواترت عبر وكالات أنباء عالمية عن اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي الذي وضع تحت ضغوطا على أسعار النفط الخام، إذ تترقب الأسواق رفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية، الأمر الذي قد يعزز الإمدادات العالمية وتتغير الأسعار.

ويشار إلى أن وزير النفط الإيراني «جواد أوجي»، ذكر خلال الشهر الماضي أن شركات كبرى عديدة بعثت رسائل بالبريد الإلكتروني لوزارته وبدأت مناقشات للمشاركة في مشروعات النفط والغاز.

تقلبات سعر الخام خلال اليوم

وسجل خام برنت 114.23 دولار للبرميل بداية التعاملات اليومية اليوم الجمعة بزيادة 63 سنتا أو 0.6 % ليصل الى 111.09 دولار للبرميل، فيما ارتفع ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو 0.6% لصل إلى 108.31 دولار للبرميل بعدما لامس 112.84 دولار للبرميل.

النفط يسجل أعلى مستوى له منذ 10 سنوات

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها خلال عشرة سنوات هذا الأسبوع وتتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020 مع ارتفاع الخام الأمريكي بأكثر من 18% وزيادة خام برنت 13 %

أسعار المنتجات النفطية

- يباع البنزين بسعر 322.31 دولار للجالون

- يباع مزيج برنت بسعر112.54 دولار للبرميل

- يباع خام غرب تكساس بسعر 109.96دولار

- يباع غاز الطبيعي بسعر 4.84 دولار للوحدة الحرارية

- يباع غاز التدفئة بسعر353.27 سنت أمريكي

- انبعاثات الكربون تباع بسعر 68.13 يورو للطن

- البروبان يباع بسعر1.53 دولار للجالون .