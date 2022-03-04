تطعيم 3 ملايين و348 ألف مواطن بلقاح كورونا في الشرقية

قامت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بصحة الشرقية، والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد19، بجهود مكثفة لتطعيم العاملين والمواطنين المترددين على مركز اللقاح بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، والمستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة، وكذلك المواطنين بدور المناسبات بالقرى والنجوع.

انتشار الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

كما انتشرت الفرق الطبية والعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بجميع القرى والميادين والشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بجانب تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية، واستخراج الشهادات المعتمدة للراغبين في استخراجها، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

تطعيم 3 ملايين و348 ألفا و157 مواطنا بالمحافظة

وأشار وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالمحافظة قامت حتى الآن بتطعيم 3 ملايين و348 ألفا و157 مواطنا بالمحافظة جرعة أولى بنسبة تغطية بلغت 79%، هذا بجانب تطعيم أكثر من مليوني مواطن بالجرعة الثانية بنسبة تغطية 66%، وتطعيم 57464 مواطنا بالجرعة الثالثة التنشيطية، وأكثر من 191 ألف طالب من عمر 12 حتى 18 عاما، بنسبة تغطية بلغت 26 %، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جميع المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، كارتداء الكمامات وغسيل الأيدي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، وسرعة التوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحا أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً.