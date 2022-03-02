المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بخطف حقيبة صيدلانية في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، بمعاقبة 3 عمال بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بخطف حقيبة صيدلانية بالإكراه، في الطريق العام، وذلك خلال جلسة المحكمة قبل قليل، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

سرقة حقيبة صيدلانية بالإكراه في الزقازيق

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، في وقت سابق، إخطاراً من قسم ثاني الزقازيق، بورود بلاغ يفيد بتعرض «هبة أ. م.»، دكتورة صيدلانية، لسرقة حقيبة يدها من قبل 3 أشخاص، قاموا باعتراض طريقها أثناء سيرها في الطريق العام في أحد الشوارع بمدينة الزقازيق

القبض على 3 متهمين بسرقة حقيبة صيدلانية بالزقازيق

وتمكنت شرطة مركز ثاني الزقازيق من القبض على 3 متهمين باعتراض طريق دكتورة صيدلانية، وسرقة حقيبتها أثناء سيرها في طريق عام بالزقازيق، وتبين أنهم مبيض محارة وميكانيكي وعامل بناء، وجميعهم من المقيمين بدائرة قسم ثاني الزقازيق

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.