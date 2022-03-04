تجديد حبس أب 15 يوما في الشرقية بتهمة قتل ابنه

قرر قاضي المحكمة الجزئية بالعاشر من رمضان تجديد حبس أب قتل طفله، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث اعتدى عليه بالضرب مستخدما عصا «مقشة» ما أدى لوفاته.

تفاصيل الجريمة

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان يفيد بتلقي القسم بلاغا من «ا. ع» ربة منزل، تتهم طليقها بقتل طفلهما «معاذ»، 4 أعوام، وذلك بعدما اعتدى عليه بالضرب مستخدما عصا خشبية «مقشة»، مشيرة إلى أنها تزوجت من المتهم «ع . ا» منذ نحو 3 سنوات، وأنجبت الطفل «معاذ»، وحدثت خلافات بينهما انتهت بالطلاق.

وأضافت الأم، في البلاغ، أن طليقها تزوج من امرأة أخرى وظل الطفل في حضانتها بعد انفصالهما، فيما تقدم شخص للزواج منها وما أن علم طليقها بدأ يهدد بأخذ الطفل حتى لا يرسل النفقة الخاصة به، ثم خطفه مستغلا وجوده معها في أثناء توجهها إلى عيادة أحد الأطباء لتوقيع الكشف الطبي عليها، وذلك من 6 أشهر، فيما رفعت والدتها دعوى قضائية لضم حضانة الطفل لها، موضحة أنهم فوجئوا بـ وفاة الطفل وعلموا بتعدي طليقها عليه بالضرب، مستخدما مقشة ما أدى لوفاته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم التجديد له 15 يوما وبعرضه على المحكمة الجزئية قررت تجديد حبسه 15 يوما آخرين.