محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء نفق المشاة أسفل السكة الحديد بأبو كبير

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شوارع مدينة أبو كبير لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع والميادين الرئيسية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة.

تأهيل ورفع كفاءة شارع مصطفى كامل

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تأهيل ورفع كفاءة شارع مصطفى كامل بطول 7 كم، مشدداً على حمدي نصر، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، بمتابعة الشركة المنفذة لأعمال التطوير وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال لتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المارة.

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال إنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد بمدينة أبو كبير، والمُقام بتكلفة مبدئية 15 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 40% ليمثل محوراً مرورياً جديداً يربط بين منطقة السوارس ووسط البلد ومجلس المدينة ويُساهم في فك الاختناقات المرورية بالمنطقة وتفادي حوادث القطارات للحفاظ على سلامة المواطنين.

إنهاء الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد

وأكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ النفق وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد، ليساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

كما توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال التغطية الجارية بطريق أبو كبير الدائري على مسافة 2 كم كمرحلة أولى، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التغطية تمهيداً لأعمال رصف الطريق والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة ويعمل على تسيير الحركة المرورية للقادمين لمدينة أبو كبير.

وأكد «غراب» أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.