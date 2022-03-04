وزير الخارجية الأوكراني لـ«بوتين»: لا تحول أوكرانيا إلى سوريا

أدلى وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، عصر اليوم، بتصريحات صحفية دعا خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى عدم تحويل بلاده إلى سوريا، على حد تعبيره، وذلك تزامنا مع دخول حرب روسيا وأوكرانيا يومها التاسع.

وأتى ذلك بعد اتهام وزير خارجية أوكرانيا لجنود روس باغتصاب نساء في بعض المدن الأوكرانية التي دخلها الجيش الروسي، حسبما نقلت «سكاي نيوز»، في وقت تتواصل المفاوضات لكن دون نتائج ملموسة.