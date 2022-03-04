رسالة «بوتين» للدول المجاورة: تجنبوا التصعيد والتصرفات العدائية ضدنا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الدول المجاورة لروسيا إلى عدم التصعيد مع موسكو، وذلك تزامنا مع دخول حرب روسيا وأوكرانيا يومها التاسع، والتي تشهد تقدما للقوات الروسية على الأرض، لكن مراقبون يرون أنه تقدما بطيئا.

وتسود مخاوف في العالم من اتساع رقعة الحرب، خصوصا وأن هناك دولة مثل كوريا الشمالية أعلنت حالة الاستنفار والاستعداد للحرب، وفقما ذكره مسؤولون في الحزب الحاكم هناك.

وقال «بوتين»، في تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز عن التليفزيون الروسي: «لا نضمر نوايا سيئة لجيراننا. وأنصحهم أيضا بعدم تصعيد الموقف وعدم فرض أي قيود»، مضيفا: «نفي بجميع التزاماتنا وسنواصل الوفاء بها».

وظهر الرئيس الروسي على شاشة التليفزيون وهو يشارك عبر الإنترنت من مقر إقامته خارج موسكو، في حفل لرفع العلم على متن عبارة في شمال روسيا، وجاءت كلماته في رسالة لدول الجوار مع أوكرانيا.

«بوتين»: ليس هناك ضرورة لتوتير العلاقات مع روسيا

وقال الرئيس الروسي بوتين إنه لا يرى أي ضرورة هنا لتوتر علاقاتنا أو تدهورها، مضيفا: «وجميع أفعالنا، إذا ما حدثت، تأتي فقط ردا على بعض الأعمال غير الودية والتصرفات المعادية لروسيا الاتحادية».

وبدأت روسيا فجر الخميس قبل الماضي الموافق 24 فبراير عملية عسكرية واسعة ضد أوكرانيا، قال الرئيس الروسي وقتها إنها لحماية منطقة دونباس، وهي المنطقة التي يوجد بها اتفصاليون موالون لموسكو.