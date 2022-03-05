مطالبات بمد فترة عمل المطاعم إلى الرابعة صباحا خلال شهر رمضان: «علشان السحور»

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، إن مسارح المنوعات «الملاهي الليلية»، وصالات «الديسكو»، ستستغل فترة شهر رمضان التي لا يوجد بها رواد، لإجراء عمليات الصيانة والتجديدات اللازمة، استعدادا لاستقبال الزبائن خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن فترة إجازات العيد من الفترات التى تشهد إقبالا كبيرا من الرواد على تناول الغذاء والمشروبات بمسارح المنوعات.

لا خيام رمضانية بالمنشآت السياحية هذا العام

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا للقرارات السابقة، فإنه لن يسمح للمنشآت والمطاعم السياحية بإقامة خيام رمضانية خلال شهر رمضان المقبل، خوفا من الازدحام والتكدس فى ظل استمرار فيروس كورونا، ومتحوراته المتعددة، لافتا إلى أن المطاعم جاهزة من الآن، لاستقبال الزبائن خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون نسب إقبال الرواد خلال وجبة الإفطار، أعلى من السحور، وذلك بسبب مواعيد غلق المطاعم خلال رمضان، التي ستكون في الواحدة صباحا، وفقا للتوقيت الشتوي الحالي، وهو ما يجعل هناك صعوبة في قيام المواطنين بتناول السحور قبل موعد آذان الفجر بنحو 4 ساعات، مطالبا بمد فترة إغلاق المطاعم، حتى الساعة الـ4 صباحا، خلال شهر الصوم.

وقال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن المطاعم السياحية بدأت في تلقي طلبات المجموعات والأفراد، لتناول السحور والإفطار خلال شهر رمضان، موضحا أنه مسموح للمنشآت السياحية، بتقديم فقرة فنية، سواء بمطرب أو بدون خلال شهر الصوم، طالما أنها حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار بذلك.

التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وشدد على أن الغرفة تقوم بالتنبيه الدوري على كل المنشآت السياحية، بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار، تجري التفتيش الدوري المفاجئ على كل المنشآت، وتحرر محاضر للكيانات السياحية التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات.