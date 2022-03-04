بيج رامي يزور أسرته لأول مرة بعد زواجه الثاني: «صلى الجمعة واتغدى ومشي»

زار الكابتن ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، أسرته اليوم الجمعة في مسقط رأسه بقرية السبايعة التابعة لمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد عدة أشهر من الغياب بعد فوزه ببطولة مستر أولمبياد 2021، وبعد زواجه الثاني من إحدى فتيات محافظة الإسكندرية.

كواليس زيارة بيج رامي لأسرته اليوم

وكشف عادل السبيعي، ابن عم بيج رامي، في حديثه لـ«الوطن»، كواليس وتفاصيل الزيارة، مؤكدا أنها لم تستغرق وقتا طويلا، إذ اطمأن بيج رامي على والدته الحاجة نجاة المغربي، وعلى أشقائه رفقة زوجته الأولى مروة ممدوح وطفلتيه، ثم أدى صلاة الجمعة بأحد مساجد القرية، وتناول الغداء مع والدته ثم غادر مسقط رأسه لارتباطه بالكثير من الأعمال.

بيج رامي التقط صورا تذكارية مع أقاربه

وأضاف «السبيعي»، أن بيج رامي حرص على التقاط صورا تذكارية مع أقاربه وأعمامه داخل المسجد الذي أدوا فيه صلاة الجمعة، ثم صلى العصر وغادر القرية متوجها لمسكنه في التجمع الخامس، مشيرا إلى أنه لم يزر القرية منذ فترة طويلة.

يذكر أن زواج بيج رامي الثاني، كان في شهر نوفمبر من العام الماضي، وأثار جدلا كبيرا خاصة بعد زواجه بدون معرفة زوجته الأولى إذ تفاجئت بخبر زواجه من وسائل الإعلام، وفقا لتصريحاتها لـ«الوطن»، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا خاصة بعد نشر صور من زواجه رسميا.

وكان بيج رامي، حصل على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبياد 2021 وكرمه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال الاحتفال بعيد المحافظة القومي في الرابع من نوفمبر الماضي، واستقبلته القيادات التنفيذية والشعبية بمطار القاهرة بعد عودته حاملا لقب بطل العالم في كمال الأجسام.