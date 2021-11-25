«بيج رامي» بطل خارق في أول أعماله الدرامية بموسم رمضان 2022

كشف البطل العالمي «رامي السبيعي»، المعروف إعلاميا بـ«بيج رامي»، تفاصيل التجربة الدرامية الأولى، التي من المقرر أن يخوضها في دراما شهر رمضان المقبل، لافتا إلى تعاقده مع المنتج أحمد سمير على بطولة العمل الذي يضم أيضا عدد من المحترفين في عالم الرياضة، حيث من المقرر أن يقدم خلال العمل دور «بطل خارق»، للمرة الأولى في الدراما المصرية.

المنتج أحمد سمير: «بيج رامي» بطل خارق في دراما رمضان 2022

وقال المنتج أحمد سمير، في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، إن العمل سيكون تجربة مختلفة في الدراما المصرية، تليق بالجمهور وببطل عالمي بحجم بيج رامي، وعن تفاصيل المسلسل، قال: «يحاولون في الخارج طوال الوقت تصدير فكرة الأبطال الخارقين في الأفلام والمسلسلات لشبابنا ومجتمعاتنا، ونحن لدينا بالفعل أبطال خارقين، وبالتالي قررنا أن نقدم أول بطل خارق مصري وعربي، على غرار الشخصيات العالمية مثل سوبرمان وهالك».

وأضاف سمير: «تلك المنطقة تم تجاهلها تماما في الدراما، وكان يتم استخدامها من قبل الغرب لتمرير أفكار قد تكون غير مناسبة للجمهور في المنطقة العربية، وأعتقد أنه آن الأوان أن نخوض تلك التجربة مع بطلنا العالمي بالفعل».