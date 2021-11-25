«بيج رامي» بطل خارق في أول أعماله الدرامية بموسم رمضان 2022
كتب:
نورهان نصرالله
10:46 ص | الخميس 25 نوفمبر 2021
المنتج أحمد سمير وبيج رامي
كشف البطل العالمي «رامي السبيعي»، المعروف إعلاميا بـ«بيج رامي»، تفاصيل التجربة الدرامية الأولى، التي من المقرر أن يخوضها في دراما شهر رمضان المقبل، لافتا إلى تعاقده مع المنتج أحمد سمير على بطولة العمل الذي يضم أيضا عدد من المحترفين في عالم الرياضة، حيث من المقرر أن يقدم خلال العمل دور «بطل خارق»، للمرة الأولى في الدراما المصرية.
المنتج أحمد سمير: «بيج رامي» بطل خارق في دراما رمضان 2022
وقال المنتج أحمد سمير، في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، إن العمل سيكون تجربة مختلفة في الدراما المصرية، تليق بالجمهور وببطل عالمي بحجم بيج رامي، وعن تفاصيل المسلسل، قال: «يحاولون في الخارج طوال الوقت تصدير فكرة الأبطال الخارقين في الأفلام والمسلسلات لشبابنا ومجتمعاتنا، ونحن لدينا بالفعل أبطال خارقين، وبالتالي قررنا أن نقدم أول بطل خارق مصري وعربي، على غرار الشخصيات العالمية مثل سوبرمان وهالك».
وأضاف سمير: «تلك المنطقة تم تجاهلها تماما في الدراما، وكان يتم استخدامها من قبل الغرب لتمرير أفكار قد تكون غير مناسبة للجمهور في المنطقة العربية، وأعتقد أنه آن الأوان أن نخوض تلك التجربة مع بطلنا العالمي بالفعل».
«بيج رامي»، عن عدم تخوفه من المنافسة في سباق الدراما الرمضانية 2022، لافتا إلى أن العمل مختلف تماما عن الأعمال الدرامية المطروحة، متابعا: «رمضان مناسب جدا لعرض المسلسل، خصوصا أننا مختلفين عن الأفكار الموجودة في الموسم، وأنا عايز أكمل مع الناس فترة طويلة عشان كده كنت متحمس أدخل المجال الفني».
ويتابع «السبيعي»، خلال الفترة المقبلة العمل على تفاصيل الشخصية، وعقد جلسات عمل مكثفة خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات النهائية للمسلسل، وفقا لما أكده المنتج أحمد سمير، في بيان صحفي سابق، مؤكدا الإعلان عن تفاصيل المسلسل خلال الفترة المقبلة.
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