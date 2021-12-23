محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تنفيذ تصميمات ميدان بيج رامي

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة البدء في تطوير ميدان البطل العالمي بيج رامي، مستر أولمبيا 2021، وتنفيذ التصميمات الخاصة بالميدان التي وافقت عليها اللجنة، نظراً لما حققه البطل القومي لحصوله على بطولة العالم لكمال الأجسام لمرتين متتاليتين، ليكون أول مصري وعربي يحقق تلك البطولة في سابقة الأولى من نوعها، كما وجه بسرعة تطوير الميادين بمراكز المحافظة لتحقيق السيولة المرورية.

الميدان في مواجهة السكة الحديد بسخا

كما تم مناقشة التصميمات التنفيذية لميدان البطل العالمي بيج رامي، والميدان في مواجهة محطة السكة الحديدة لسخا والمتجه لجامعة كفر الشيخ، ومنها لديوان عام المحافظة، والجهة الأخرى متجه لحي سخا والحمراوي وأبو طبل والقرضا، والاتجاه الثالث لمسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء.

تطوير الميادين لتحقيق السيولة المرورية

كما تم مناقشة تطوير الاتجاه الرابع لطريق محلة موسى وقلين، وسيتم تطوير الميدان بكافة اتجاهاته بما يليق بالبطل العالمي.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لمناقشة تطوير ميادين مراكز المدن وتطوير المحاور لتحقيق السيولة المرورية، والمهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور إسلام أبو النجا، استشاري المحافظة لأعمال الطرق، وعدد قيادات المحافظة.