سرقة حنفيات المياه بمسجد السلام في دمياط بعد صلاة الجمعة «صور»

تعرض مسجد السلام بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، اليوم بعد صلاة الجمعة لسرقة حنفيات مياه دورات المياه والوضوء الخاصة بالمسجد.

المصلون لم يتمكنوا من الوضوء

ولم يتمكن المصلون من الوضوء أثناء صلاة العصر، وطالبوا إدارة المسجد بتركيب كاميرات مراقبة داخل المسجد بسبب تكرار حالات السرقة بالمنطقة حيث سبق وتمت نفس السرقة بمسجد عزبة عبدالله طمان المجاورة للقرية.

وفوجئ العاملون بمسجد السلام رسلان بقرية الوسطاني، بسرقة جميع صنابير دورات المياه والصنابير الخاصة بالوضوء، وراجع العاملون بالمسجد كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من المسجد حيث تبين قيام شخصين قاما بفك صنابير المياه ووضعها داخل حقيبة سوداء اللون.

استياء من نشطاء «فيس بوك»

وتداول نشطاء من أبناء قرية الوسطاني عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صور دورات المياه وأماكن الوضوء بدون حنفيات، وانهالت التعليقات المنددة بتلك الأفعال وخاصة وأنها سرقة بيت من بيوت الله.