«الرعاية الصحية» تستعد للمرحلة الثانية من منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالمستشفيات

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عددًا من الفعاليات التمهيدية استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، ومستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر، كجزء من النظام الصحي داخل المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات المختلفة، باعتبار الحوكمة الإكلينيكية ركيزة أساسية لخدمات صحية آمنة، بما يضمن حق المريض في الحصول على الخدمة الطبية وفقًا لبروتوكولات ومناهج علاجية مطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وقال بيان عن الهيئة، إنه جرى تنظيم زيارات ميدانية بالتعاون مع فريق من مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية مصر العربية، بهدف متابعة الموقف الحالي والأنشطة المختلفة نحو تطبيق المحاور المختلفة للحوكمة الإكلينيكية بالمستشفيات، فيما شملت الزيارة مستشفيات «الكرنك الدولي، حورس التخصصي، إيزيس التخصصي، طيبة التخصصي»، إضافة إلى فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

كما شملت الزيارة الميدانية، مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، بما يتسق مع توجه القيادة السياسية لدعم التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لضم مستشفى شفاء الأورمان للأورام بالصعيد، كأحد مستشفيات المجتمع المدني، لتكون ضمن المستشفيات التي تقوم الهيئة العامة للرعاية الصحية بتطبيق الإطار المتكامل لمنظومة الحوكمة الإكلينيكية بها.

ورشة عمل بمستشفى شفاء الأورمان

كما جرى عقد ورشة عمل بمستشفى شفاء الأورمان بمشاركة مدير المستشفى والمدير الطبي ومدراء الجودة ومكافحة العدوى والسجلات الطبية ونظم المعلومات والتمريض والصيدلة الإكلينيكية ورؤساء الأقسام الطبية، جرى خلالها تقديم ملخص حول أهداف ومكونات منظومة الحوكمة الإكلينيكية التي تقوم الهيئة العامة للرعاية الصحية بتطبيقها، فيما جرى الوقوف على الموقف الفعلي للأطر والممارسات المختلفة الخاصة بمنظومة الحوكمة الإكلينيكية بالمستشفى.

محاور خطة المرحلة الثانية لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية

وأشار بيان الهيئة، إلى أن خطة المرحلة الثانية لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية ترتكز على عدة محاور أولها وضع وتقديم برنامج تدريبي متعدد الخطوات والمكونات لتعزيز قدرات وكفاءة الفرق المسؤولة عن الحوكمة الإكلينيكية خاصة مقدمي الخدمة الطبية بجميع مستويات الهيئة سواء مركزيًا أو فرعيًا بأفرع الهيئة ومنشآتها بالمحافظات، ثم التطبيق العملي لكل مكونات ومحاور منظومة الحوكمة الإكلينيكية مثل تكوين واعتماد الهيكل المؤسسي لمنظومة الحوكمة الإكلينيكية بالمستويات الثلاثة للهيئة، مرورًا بتطبيق برنامج متكامل لسلامة المرضى ومكافحة الأحداث السلبية ووضع نظم التقارير وبناء ثقافة السلامة وعدم اللوم ونظم إنشاء أدلة العمل الإكلينيكية وبروتوكولات العلاج ونظم تقييم المؤهلات والصلاحيات للفرق الطبية، والمراجعة الإكلينيكية ودعم بحوث سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية، ثم وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بإشراك المرضى وذويهم، وكذلك خطط العمل التنفيذية والمراقبة والتدقيق والتحسين المستمر، وأخيرًا وضع دليل تطبيقي متكامل وبطريقة عملية لجميع ممارسات الحوكمة الإكلينيكية.

شمل فريق الزيارة الميدانية للوقوف على الموقف التنفيذي لتطبيق محاور المرحلة الأولى لبرنامج الحوكمة الإكلينيكية، والتمهيد لتطبيق المرحلة الثانية، الدكتور مجدي بكر مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، الدكتور جاسر جاد الكريم مسؤول النظم الصحية في مكتب منظمة الصحة العالمية، الدكتورة ريهام الأسدي استشاري سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة رحاب قنصوة عضو لجنة الحوكمة الإكلينيكية برئاسة الهيئة.