«الرعاية الصحية»: لا نتدخل في تسعيرة المستشفيات الخاصة

قال الدكتور خالد سمير، عضو غرفة مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة لا تتدخل في تسعيرة المستشفيات الخاصة، مؤكداً أن الأسعار يحكمها العرض والطلب مثل أي سلعة.

ضعف التردد على العناية المركزة وتفضيل الرعاية المنزلية

وأشار سمير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى ضعف التردد على غرف العناية المركزة بالمستشفيات، مقارنة بالعامين الماضيين، حيث أصبح المريض يفضل الرعاية المنزلية.

التأمين الصحي الشامل يوفر الخدمات لغير القادرين

وتابع أن الدولة تقوم الآن بتوفير الخدمات الصحية لغير القادرين من خلال التأمين الصحي الشامل، الذي بدأ في محافظة بورسعيد ثم محافظات الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأمر الذي يوفر للمواطن البسيط الرعاية الصحية الكاملة.

معايير تحديد التسعيرة في المستشفيات الخاصة

وأشار سمير إلى أن التسعيرة في المستشفيات الخاصة يجرى تحديدها وفقاً لعدة معايير، مثل نوع الخدمة المقدمة ومدى صعوبتها، وكذلك مكان تقديم هذه الخدمة.

تسعير خدمات الرعاية الصحية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية عزمها تسعير خدمات الرعاية الصحية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بحيث تصبح أغلى عملية جراحية 300 جنيه، والتعاقد مع المستشفيات الخاصة.