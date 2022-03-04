غلق باب التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات المهندسين وبدء الفرز «صور»

أغلق، منذ قليل، باب التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022، وذلك على ثلاث مراكز نقابية، هي النقيب العام من بين 22 مرشحا، و11 عضوا من الأعضاء المكملين، والإعادة على منصب رئيس نقابة فرعية في 13 محافظة من بين 25 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، حسم الانتخابات فيها 12 مرشحا في المرحلة الأولى التي جرت الجمعة الماضية.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وبدأ التصويت في العاشرة صباحا، وقرر المستشار جمال قابيل رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين بالقاهرة مد التصويت حتى السابعة والنصف مساء بدلا من السابعة تعويضا لفترة التوقف اثناء أداء صلاة الجمعة.

وشهدت العملية الانتخابية حضور عدد من الوزراء والمسؤولين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، والتي أجريت في مقر الحديقة الصينية بمركز القاهرة للمؤتمرات، منهم المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات ورئيس الوزراء الأسبق، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد محمد المرسي، وزير الإنتاج الحربي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، والمهندس حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية السابق.

وتم التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 في ثلاث ورقات الورقة الأولى لاختيار النقيب العام، نقيب مهندسي مصر لاختيار مرشح واحد فقط، ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين على مستوى الجمهورية، أما الورقة الثانية فهي لاختيار الأعضاء المكملين 11 عضوا، ومن لهم حق الانتخاب جميع المهندسين على مستوى الجمهورية، والمطلوب اختيار عضو مكمل طبقا للشكل الآتي:

عدد 2 عضو مكمل عن كل شعبة من الشعب الأربعة «كهرباء، مدني، عمارة، مكيانيكا»، بإجمالي 8 أعضاء مكملين، بينما يتم اختيار عضو مكمل واحد فقط عن كل شعبة من الشعب الثلاث «كيميائية و نووية، تعدين و بترول، غزل و نسیج»، ليصل اجمالي الأعضاء المكملين في جميع الشعب السبعة إلى 11 عضوا مكملا.

جولة الإعادة في انتخابات المهندسين

وتختص الورقة الثالثة بجولة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية (إن وجدت) لاسيما وأن هناك 12 نقابة فرعية من أصل 25 حسمت مقعد النقيب الفرعي، وتجري الإعادة في 13 نقابة أخرى، وفي حالة النقابات الفرعية التي بها إعادة على منصب رئيس النقابة يتم اختيار مرشح واحد فقط ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كافة الشعب ولكن المقيدين بالنقابة الفرعية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 أعلنت الإثنين الماضي نتائج المرحلة الأولى التي جرت الجمعة الماضية 25 فبراير وذلك على مستوى رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية، وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب، وأسفرت عن إجراء جولة إعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية في المحافظات الآتية:

القاهرة بين هشام أبو سنة وحسام الدين حسن عفيفي، الجيزة بين إبراهيم سراج الدين ومحمد الفحام، الإسكندرية بين هشام سعودي وسمر محمود سامي، الغربية بين تامر الكرامي وأماني هاشم، المنوفية بين شبل ضحا واشرف عبد المنعم، دمياط بين شريف كامل الدسوقي، وعوض محمد عوض، الفيوم بين هشام والي مؤمن وجمال سيد عبد الواحد، أسيوط بين الهيثم عبد الحميد وأسامة أنور حسين، الوادي الجديد بين ياسر همر بخيت ومجدي حسن علي محمد، سوهاج بين حسام الدين سعد سالم وأيمن محمد حسن، قنا بين محمود أبو زيد وعبد الفتاح هاشم، الأقصر بين محمد علي محفوظ وأسعد محمد، أسوان بين محمد عباس سلطان وأسامة فهمي محمد.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة تتم يوم الجمعة المقبل 11 مارس ومخصصة للإعادة على منصب النقيب العام حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من نصف الأصوات الحضور على مستوى الجمهورية اليوم.