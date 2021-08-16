بعد 24 ساعة.. رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات يتراجع عن استقالته

بعد 24 ساعة فقط من تقديم استقالته، أعلن إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التراجع عن الاستقالة في الوقت الحالي.

جلسة رئيس اتحاد العمال لحل الأزمة

وقالت مصادر بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لـ«الوطن»، إنَّ هناك جلسة جمعت أمس الأحد، إبراهيم هيكل، رئيس نقابة العاملين بالاتصالات، مع كل من جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وسعيد النقيب، نائب رئيس اتحاد عمال مصر.

وأضافت المصادر، أنَّ رئيس الاتحاد ونوابه، تمكّنوا من اقناع «هيكل» بالتراجع عن تقديم استقالته، بعدما استمعوا للمشكلات والأسباب التي دفعته إلى تقديم الاستقالة على جروب «واتس آب» الخاص بمجلس إدارة اتحاد العمال.

وفي أول تصريح له عقب أزمة الاستقالة، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، لـ«الوطن»، إنَّه تراجع عن الاستقالة من مجلس ادارة الاتحاد حرصًا على لم الشمل النقابية وعدم شق الصف، مشيرًا إلى أنّ الدورة النقابية لم يتبق فيها إلا شهور قليلة، وأنَّه حفاظًا منه علي استقرار الأوضاع ووحدة التنظيم النقابي وتماسكه فقد تراجع عن الاستقالة.

التراجع عن الاستقالة بعد 24 ساعة

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات: «الجلسة التي جمعته برئيس اتحاد العمال ونوابه، كان الهدف منها الاستماع إلى وجهات النظر في بعض الأمور المتعلقة بمجلس إدارة اتحاد العمال»

وكان إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، أعلن أول أمس السبت، اعتذاره عن الاستمرار في عضوية مجلس إدارة اتحاد العمال، رغم أنَّها العضوية التي حافظ عليها لسنوات، وجاء إعلان «هيكل» عبر جروب «واتس آب» الخاص بمجلس إدارة اتحاد العمال، وأنّ النقابة ستختار أحد أعضائها ليحل عضوا ممثلًا للنقابة العامة بدلًا منه.