إقبال كبير بانتخابات نقابة المهندسين في المنوفية (صور)

تشهد جولة الإعادة على منصب النقيب في انتخابات نقابة المهندسين في محافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من قبل المهندسين المشاركين في التصويت، مع تواجد أقارب وأصدقاء المرشحين لدعمهم في التصويت في العملية الانتخابية، حيث يتنافس على مقعد النقيب المهندس شبل ضحا، والمهندس أشرف فرحان.

جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين في المنوفية

وتقام جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين في المنوفية، بعد أن تقاربت الأصوات في الجولة الأولى الجمعة الماضية، حيث حصل المهندس أشرف فرحان على 801 صوت، بينما حصل المهندس شبل ضحا على 812 صوتا، فيما تم حسم مقاعد الأعضاء بالكامل في الجولة الأولى.

ودعت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في المنوفية، بقيادة المهندس محمد البرم، الأعضاء للمشاركة في انتخابات نقابه المهندسين بالمنوفية على المقاعد الآتية، إعادة على منصب رئيس نقابة فرعية بين دكتور مهندس شبل محمد ضحا، والمهندس أشرف فرحان، النقيب العام للمهندسين على مستوى كل النقابات الفرعية والنقابة العامة، والأعضاء المكملين، وأوضحت اللجنة أن التصويت مستمر حتى مساء اليوم لحسم المقعد.

الأعضاء الفائزون في انتخابات نقابة المهندسين في المنوفية

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنوفية، قد أعلنت الأسبوع الماضي فوز، الدكتور أحمد سعيد عامر دكتور بكلية الهندسة بمقعد العمارة، وفي شعبة الكهرباء المهندسة صفاء مصطفى حسانين، وفي شعبة مدني إسلام فهمي بدوي، والمهندس حسين شعبان الحاجة، وفي شعبة ميكانيكا المهندس حسن مهدي الديب، والمهندسة حبيبة طلب، وفي شعبة الغزل والمنسوجات المهندس محمد محي عجلان.