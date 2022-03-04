محمود البزاوي: «مبعرفش أكون منظم خالص ورفضت التمثيل على المسرح»

قال الفنان محمود البزاوي، إنه يري بأن المسرح يحتاج إلى التزام شديد في كل شئ، في المواعيد والحضور والاستماع للمخرج، معقبًا: «رفضت في البداية فكرة التمثيل على المسرح، وأنا مبعرفش أكون منظم خالص، والقيود والضوابط بتضايقني جدًا، والكنز الحقيقي هو تجربة الحياة سواء بالسلب أو الإيجاب».

البزاوي: شاركت في مسرحية الزعيم

وأضاف «البزاوي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه طيله حياته لم يكن له حظًا في الدخول إلى المسرح إلا مع الفنان الكبير عادل إمام في مسرحية الزعيم، وحينها كان مخرجًا منفذًا، معقبًا: «كنت بدخل أقدم الممثلين ولقيت نفسي ملتزم أوي، وكنت بروح المسرح الساعة 8 وأرجع الساعة 1.30 بالليل وأنام طول النهار، وكان عندي حالة ملل»

البزاوي: الفنان عادل إمام هو من رشحني لفرقة ناجي عطا الله

وأوضح أنه وفي أعقاب مسرحية الزعيم تذكره الفنان عادل إمام، ورشحه في الظهور معه في مسلسل «فرقة ناجي عطا الله»، موضحًا: «ساعتها اكتشفت أن المعون لا ينضب، ومفيش حاجة بتتعمل في الحياة ملهاش حكمة، كل حاجة بتحصل في الدنيا ليها حكمة، ودايمًا تفائل أن الحكمة في النهاية هترضيك وتقول عليها الحمد لله».

وأكد أنه خلال مرحلة الركون في حياته كتب عددًا من البرامج وبرامج المقالب وإعلانات وكتابه من الباطن، موضحًا: «نتيجة كل الحجات دي لازم تكون مردها حلو عليا وراضي ومش بيستوقفني أي شئ في الحياة، وفيه جزء من الحياة لازم تقعد تسعى وتنحر نفسك، وجزء تاني بتكون في النور والناس بتطلبك، وخلاص بيكون الشخص كتاب مفتوح للآخرين، وكان مهم بالنسبة ليا إن الناس تكون شايفاني وعارفة إمكانياتي».