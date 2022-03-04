عاجل.. مؤشرات فرز انتخابات المهندسين بالقاهرة: تقدم هاني ضاحي

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز صناديق الاقتراع الخاصة بالمرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين 2022 في القاهرة، تقدم المهندس هاني ضاحي، النقيب المنتهية ولايته والمرشح لذات المنصب، يليه المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، على منصب النقيب العام للمهندسين، وفي حال لم يحسم أي مرشح من 22 مرشحا لمنصب النقيب العام أكثر من نصف الأصوات في 25 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية ستجرى الإعادة يوم الجمعة المقبل 11 مارس، بين أعلى مرشحين حصولا على الأصوات.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وعلى مستوى نقابة القاهرة الفرعية، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم المهندس حسام الدين حسن عفيفي، بواقع 1962 صوتا، على النقيب المنتهية ولايته اللواء هشام أبو سنة، بواقع 1430 صوتا، في 35 لجنة من أصل 81 لجنة تصويت.

وجرى التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022، في ثلاث ورقات، الأولى لاختيار النقيب العام، نقيب مهندسي مصر، لاختيار مرشح واحد فقط، ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كل الشعب على مستوى الجمهورية، أما الورقة الثانية فهي لاختيار الأعضاء المكملين 11 عضوا، ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كل الشعب على مستوى الجمهورية، والمطلوب اختيار عضو مكمل طبقاً للشكل التالي:

2 عضو مكمل عن كل شعبة من الشعب الأربعة «كهرباء، مدني، عمارة، ميكانيكا»، باجمالي 8 أعضاء مكملين، بينما يجري اختيار عضو مكمل واحد فقط عن كل شعبة من الشعب الثلاث «كيميائية ونووية، تعدين وبترول، غزل ونسیج»، ليصل إجمالي الأعضاء المكملين في جميع الشعب السبعة إلى 11 عضوا مكملا.

جولة الإعادة في انتخابات المهندسين

وتختص الورقة الثالثة بجولة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية (إن وجدت) لاسيما وأن هناك 12 نقابة فرعية من أصل 25، حسمت مقعد النقيب الفرعي، وتجرى الإعادة في 13 نقابة أخرى، وفي حالة النقابات الفرعية التي بها إعادة على منصب رئيس النقابة يجري اختيار مرشح واحد فقط، ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كل الشعب ولكن المقيدين بالنقابة الفرعية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، قد أعلنت الاثنين الماضي، نتائج المرحلة الأولى التي جرت الجمعة الماضي 25 فبراير، على مستوى رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية، وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب، وأسفرت عن إجراء جولة إعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية في المحافظات التالية:

القاهرة بين هشام أبو سنة وحسام الدين حسن عفيفي، الجيزة بين إبراهيم سراج الدين ومحمد الفحام، الإسكندرية بين هشام سعودي وسمر محمود سامي، الغربية بين تامر الكرامي وأماني هاشم، المنوفية بين شبل ضحا وأشرف عبدالمنعم، دمياط بين شريف كامل الدسوقي، وعوض محمد عوض، الفيوم بين هشام والي مؤمن وجمال سيد عبدالواحد، أسيوط بين الهيثم عبدالحميد وأسامة أنور حسين، الوادي الجديد بين ياسر همر بخيت ومجدي حسن علي محمد، سوهاج بين حسام الدين سعد سالم وأيمن محمد حسن، قنا بين محمود أبو زيد وعبدالفتاح هاشم، الأقصر بين محمد علي محفوظ وأسعد محمد، أسوان بين محمد عباس سلطان وأسامة فهمي محمد.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتكون يوم الجمعة المقبل 11 مارس، ومخصصة للإعادة على منصب النقيب العام حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من نصف الأصوات الحضور على مستوى الجمهورية اليوم.