الإعادة على منصب النقيب في انتخابات «المهندسين» بالمنوفية

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالمنوفية، نتائج فرز الأصوات في الانتخابات، حيث شملت النتائج مشاركة 2122 مهندسا، وتكون الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بين المهندس أشرف فرحان، والذي حصل على 801 صوت، وبين المهندس شبل ضحا الذي حصل على 812 صوتا.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين في المنوفية

كما أعلنن أسماء الفائزين على مقعد مجلس النقابة الفرعية بالمنوفية، حيث فاز بمقعد العمارة الدكتور أحمد سعيد عامر دكتور بكلية الهندسة، وفي شعبة الكهرباء المهندسة صفاء مصطفى حسانين، وفي شعبة ميكانيكا المهندس حسن مهدى الديب، والمهندسة حبيبة طلب، وفي شعبة الغزل والمنسوجات المهندس محمد محي عجلان، وفي شعبة مدني إسلام فهمي بدوى، والمهندس حسين شعبان الحاجة.

إقبال كبير للمشاركة في انتخابات نقابة المهندسين في المنوفية

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين في المنوفية، منذ الساعة الأولى، إقبالا كبيرا من المهندسين للتصويت في الانتخابات، كما شهدت الانتخابات وجود أقارب وأسر المرشحين لدعمهم في الانتخابات من خلال توزيع الدعاية الانتخابية، كما شهدت الانتخابات وجد أمني مكثف في محيط نقابة المهندسين في المنوفية؛ لتنظيم العملية المرورية، في ظل الزحام الشديد أمام مبني النقابة من قبل المرشحين وأسرهم اللذين جاؤوا لدعمهم.

وأقام الفائزون في انتخابات نقابة المهندسين بالمنوفية الاحتفالات والأفراح بعد الإعلان عن فوزهم، وسط نواحد عدد من المهندسين وأسرهم، واللذين كانوا متواجدين لمتابعة نتيحة الإنتخابات، وكانت نقابة المهندسين في المنوفية، وأعلنت في وقت سابق، توافر وسائل انتقال من وإلى مقر النقابة الفرعية من مختلف مراكز محافظة المنوفية.