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خالد أبوبكر: تكريم "الأطباء" لعصام العريان يستوجب تحقيقا جنائيا

كتب:

شريف سليمان
06:45 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
الإعلامي خالد أبو بكر

الإعلامي خالد أبو بكر

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، نقابة الأطباء، بعدما نعت القيادي الإخواني عصام العريان، مشيرًا إلى أن النعي في عرف العرب يعتبر نوعًا من التكريم.

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "انتو في إيه؟ انتو رايحين تنعوا قاتل وشريك في جرائم قتل ضباط لم تجف دماءهم".

وتابع: "انتو مين؟ معانا ولا مش معانا؟ انتو كرمتم قاتل قتل ولاد بلادنا، والنقابة مستقلة ولو حد عمل كده في الحكومة مكناش رحمناه".

وأردف، أن هذا البيان يستوجب تحقيقا جنائيا، مفسرًا ذلك بأن الإخوان جماعة محظورة بقوة القانون، لافتًا إلى أن توفير الملاذ الآمن يعتبر شراكة ودعما معنويًا لجماعة إرهابية.

وواصل: "يعني فاكرين له إنه كان أمين عام سابق وناسيين اللي عمله طول الـ7 سنين اللي فاتت؟! انتو مش معانا من 2013؟! اللي حصل مستفز جدًا".

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