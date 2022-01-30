مسلم ووزراء وإعلاميون يشاركون في عزاء ياسر رزق بمسجد المشير «صور»

وصل منذ قليل الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، للمشاركة في عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، كما شارك عدد من الوزراء والمسؤولين والصحفيين والإعلاميين وأسرة وأصدقاء الراحل.

عزاء ياسر رزق

وشارك عدد من الوزراء في عزاء ياسر رزق كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ونيفين القباج، وزيرة التضامن، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

مسؤولون حاليون وسابقون

كما شارك المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء صفوت النحاس، رئيس المعهد القومي للتخطيط والمجلس الوطني للتدريب والتعليم، واللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، ومن المسؤولين السابقين حضر الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، وأسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق.

إعلاميون وصحفيون

ومن الإعلاميين والصحفيين شارك كل من عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، رئيس تحرير المصري اليوم، وإبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، ومصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ومحمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، ويحيي قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي عصام كامل والكتاب الصحفي شريف عارف.

كما شارك في العزاء كل من الإعلامي أحمد المسلماني، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، ومحمد البهنساوي، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم السابق، وأيمن عبد المجيد، وكيل نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، ومحمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والإعلامي إبراهيم عيسى.

ومن الفنانين حضر كل من المخرج محمد فاضل وزوجته فردوس عبد الحميد، بالإضافة إلى إلهام شاهين.

ويعد هذا هو العزاء الثاني الذي يقام للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق إذ استقبلت أسرته العزاء في مسقط رأسه بالإسماعيلية يوم الخميس الماضي بعد دفن جثمانه بوادي الراحة على طريق السويس.

وفاة ياسر رزق

وتوفي ياسر رزق الأربعاء الماضي 26 يناير 2022 عن عمر ناهز 57 عاما، ثم تم تشييع جثمانه من مسجد المشير بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر الخميس الماضي قبل ان يتم دفنه في مقابر الأسرة بوادي الراحة.