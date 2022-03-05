غرائب البحر في سوق الأسماك بالسويس: جمبري «أزاز» وبلح بحر أسود

يحوي سوق الأسماك بمحافظة السويس أنواعًا متعددة من الأسماك والقواقع والكائنات البحرية، والتى ربما سمع البعض عنها ولم يرها، فيما لم يسمع البعض عنها من الأساس، لكن يعرفها معظم التجار ويذكرون مميزاتها خلال عرضهم لها على زبائن السوق.

الجمبري الأزاز يجوب العالم وسعره مرتفع

«الغالي ثمنه فيه».. بهذه العبارة بدأ حمادة العرباوي، صاحب محل لتجارة الأسماك في سوق الأنصاري بمحافظة السويس حديثه عن الجمبري الأزاز، الذي يتواجد فقط فى بيئة البحر الأحمر بالسويس، موضحًا أن هذا النوع من الجمبري يتميز بأنه يجوب في بحار العالم بحثاً عن الطعام، لكنه لا يأمن أن يضع بيضه سوى في البيئة البحرية بالسويس، نظرا لأن الأجواء المائية مناسبة لهذا النوع.

وذكر «العرباوي»، أن «الأزاز» أحد أنواع الجامبو من الجمبري، وسعرها غالبًا يتجاوز 500 جنيه للكيلو.

جسم السمكة متعدد اللون

وتابع «العرباوي»، بأن ما يميز «الأزاز» عن غيره من أنواع الجمبري السويسي، هو أن جسمه متعدد اللون لكثرة تنقله فى البيئات البحرية المختلفة، وذلك بحسب الثقافة المكتسبة لدى التجار والصيادين، لذا يظهرالقشر الذي يغطي جسده بألوان درجات البني والبني الفاتح والأصفر الداكن، وغيرها من الألوان التي يستطيع التاجر تمييزها.

بلح البحر الأسود

ويلفت «العرباوي»، إلى نوع آخر من السمك يسمى «بلح البحر»، وهو أسود اللون، ونوع من أنواع القواقع والمحار التي تعد من ألذ أنواعها طعما، ومن الممكن أن يتناوله الإنسان بدون تسوية على النار، أو تمليحه لفترة طويلة، حيث يتناوله البعض بعد خروجه من البحر بعد أن يضاف إليه قليل من الملح والتوابل المعتاد إضافتها للسيريديا وطماطم البحر وغيرها.

وأضاف أنه يمكن تناول هذا النوع بطريقة «المدفونة»، أي من خلال وضعه مع الأرز خلال التسوية، ويكون طعمه متميزا.

وذكر، أنه فضلا عن الفوائد العديدة لـ«بلح البحر»، فإنه يعد من القواقع ذات السعر المنخفض، حيث يباع الكيلو بسعر 30 جنيها.