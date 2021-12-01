سوق الأسماك في الإسكندرية تشهد انتعاشا بعد النوات: «الطعم بيكون أحلى»

تشهد سوق الأسماك في الإسكندرية انتعاشاً في الفترة الحالية، لإدراك المواطنين أن الأسماك تكون طعمها أفضل في فصل الشتاء مع توافر عدد كبير من الأسماك في الأسواق نتيجة خروجها بالقرب إلى الشاطئ في وقت الأمطار، ما يوفر منتجا غزيرا بالأنواع المختلفة مع رغبة في الشراء.

أسعار الأسماك في أسواق الإسكندرية

يقول رمضان عيسى، بائع والشهير بـ«دكتور الأسماك»، إن السوق تشهد انتعاشة بعد النوات، لافتاً إلى أن الأسعار تبدأ من 35 جنيها للسمك البلطي، و60 جنيها للبوري وهي الفئة الأكثر رواجاً كون أسعارها تناسب الطبقة المتوسطة.

«دكتور الأسماك»، أضاف في بث مباشر لـ«الوطن»، أن الفئة الأعلى تتمثل في أسماك الدينيس والبربون والموسى، وتتراوح أسعارها من 80 إلى 120 جنيها، فيما تبلغ أسعار الجمبري والكابورية ذات الحجم الكبير 120 جنيها.

تجهيز تلك الأسماك يكون وفقا لرغبة الزبون، حيث منها الشوي والقلي والصينية، ناهيك عن تجهيز أرز بالبصلة لإكمال الوجبة الشهية التي يرغب بها كل زائري الإسكندرية، حسبما أكد «عيسى».

حملات تموينية على مخازن الأسماك

في ذات السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله، حملة مكبرة على مخازن المواد الغذائية والأسماك لحماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس حيث تم ضبط مخزن مواد غذائية لإدارته وتشغيله بدون ترخيص وكذلك عدم وجود مستندات خاصة بسلع غذائية مخزنة بداخل المخزن طن ونصف أسماك.

وتم التحفظ على 170 علبة جمبري مجمد في 2 كجم بمجموع 340 كجم، بالإضافة إلى 207 عبوات سمك فيليه في واحد كجم بمجموع 207 كجم، و70 كرتونة سمك بربون مجمد في 13 كجم بمجموع 910 كجم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.