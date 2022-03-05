محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية «الآثار الكبرى» بعد قليل

تنظر بعد قليل، الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن والعفاريت» و21 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «الآثار الكبرى».

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، حول «قضية الآثار الكبرى» المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين «نائب الجن والعفاريت» و21 آخرين، أن تحريات الشرطة أكدت مشاركة المتهم حسن راتب، في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار.

تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار

وأوضحت أن أحد المتهمين، بعد القبض عليه، أفاد استدلالًا، بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل؛ لذا صُدر قرار بضبطه.

ووجهت النيابة العامة، للمتهم حسن راتب، الاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع، بغرض الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة.