«الرقابة الصحية» توقع بروتوكولا مع جامعة جنوب الوادي لتحسين الخدمات

وقَّع الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بروتوكول تعاون مشترك لتطبيق البرنامج المصري EGYCAP الذي يستهدف تأهيل المتدربين على كيفية تطبيق معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي أن تلك البروتوكولات تهدف في الأساس إلى تحسين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية من خلال تطوير عملية التدريب بالتعاون مع الهيئات المتخصصة وذات الخبرة في هذا المجال.

البروتوكول يهدف إلى إعداد كوادر طبية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة

ويهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد وتخريج كوادر طبية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية إسكوا، وذلك عن طريق بناء قدرات المتدربين لتطبيق معايير الجودة والسلامة في الخدمات الطبية طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة من خلال محتوى تدريبي متكامل بشقيه النظري والعملي يشمل آليات التطبيق وقياس الأداء ومنهجيات التحسين للوصول إلى التطابق مع متطلبات المعايير الصادرة عن الهيئة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة بالمؤتمر الأول للتعليم الطبي بقنا المنعقد بالأقصر في الفترة من 19-20 يناير الجاري، وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، بالبروتوكول المشترك انطلاقا من حرص الهيئة على دعم القطاع الطبي وإمداده بما يحتاجه من الخبراء المتخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتماد وهو ما يوفره البرنامج المقرر عقده مع الجامعة والذي يؤهل الحاصل عليه للتقدم لاجتياز الاختبارات الموضوعة من الهيئة لمنح شهادة «متخصص في تأهيل منشآت صحية للاعتماد»، من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وتابع أن المتدرب يحصل بنهاية البرنامج التدريبي وبعد اجتيازه الاختبارات اللازمة على شهادة دبلوم مهني من الجامعة، ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والذي يؤهله لخوض الاختبار النهائي الذي تقوم بوضعه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ليحصل على شهادة EGYCAP من الهيئة لمن يجتاز الاختبار النهائي.