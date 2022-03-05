وفد «هندسة القاهرة» في العلمين الجديدة وبورسعيد: تجربة عملية وتفاعلية

أجرى وفد من طلاب وأساتذة قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة زيارة إلى مدينتي بورسعيد والعلمين الجديدة للتعرف على تقنيات المدن الذكية المستدامة وبناء الأبراج الشاهقة وتوفير تجربة عملية وتفاعلية للطلاب للتعرف على المشروعات الكبرى الجارية والتقنيات الحديثة المستخدمة فيها حتى يتمكن الطلاب من تصميم مشروعات تتناسب مع هذا السياق وتدعم رؤية الحكومة واستراتيجيتها في عمليات التنمية.

الخشت: جامعة القاهرة استحدثت برامج جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل

وحول الزيارة، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إنَّ هذه الزيارة تأتي في إطار حرص جامعة القاهرة على تنظيم زيارات ميدانية لطلابها للمشروعات الكبرى لتزويد الطلاب بالخبرات والمهارات المختلفة واطلاعهم على أساليب التصميمات المعمارية العالمية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنَّ الجامعة استحدثت في السنوات الأخيرة برامج جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية وتسد الفجوة المعرفية، وتلبي الحاجة الوظيفية في المشروعات القومية المصرية، وتقدم خريجين بمواصفات عالمية يساهمون في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

شرح حول مفهوم الأبراج والتحديات الهيكلية وتقنيات البناء المتطورة

من ناحيته، أشار الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة إلى أن الزيارة تعد فرصة فريدة للطلاب لمشاهدة نماذج معمارية حديثة، مبينًا أنَّ مهندسي المواقع قدموا شرحًا للطلاب عن مفهوم الأبراج والتحديات الهيكلية وتقنيات البناء، إذ تناقش الطلاب مع المهندسين حول المعمارية التفصيلية وتصميمها المتطور والتباين في تجربة المقياس البشري.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة كان قد وجه خلال اجتماع مجلس الجامعة شهر يناير بتنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعة للمشروعات القومية والتنموية الكبرى لتوعية الطلاب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع في مختلف مجالات التنمية، وتعريف الطلاب بالمشروعات التنموية القومية العملاقة التي من شأنها توفير فرص عمل لهم في المستقبل بعد تخرجهم.