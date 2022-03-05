سعر ومواصفات تابلت هواوي HUAWEI MatePad.. بطارية تدوم لـ28 يوما

أطلقت شركة هواوي، جهازها اللوحي الجديد «HUAWEI MatePad»، والذي يعتبر أحدث إصداراتها في عالم «التابلت»، ووفرت «هواوي» جهازها الجديد في السوق المصري لإنجاز الأعمال والمهام اليومية بشكل أسرع، عبر تزويده بشاشة عرض كاملة حجمها 10.4 بوصة، ومكبرات صوت رباعية، بالإضافة إلى إمكانية فتح أكثر من نافذة، وميزة مشاركة الشاشة بين اللابتوب والتابلت.

ويعد الجهاز اللوحي الجديد HUAWEI MatePad، الإضافة الأحدث في سلسلة أجهزة «هواوي مات باد تي» اللوحية.

- يتمتع التابلت الجديد بشاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة وبدقة 2K لتقديم صورة بأفضل جودة.

- يحتوي الجهاز اللوحي على 4 مكبرات صوت من «Harman Kardon» لتوفر تجربة صوت مميزة للمستخدمين.

مجموعة واسعة من تطبيقات تدوين الملاحظات

- يتوافق الجهاز اللوحي الجديد مع قلم «HUAWEI M-Pencil» من الجيل الثاني، ليوفر للمستهلكين مميزات ذكية متعددة لإنجاز المهام، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من تطبيقات تدوين الملاحظات.

- يدعم جهاز« HUAWEI MatePad» نظامًا بيئيًا غنيًا كجهاز لوحي شامل، يتمتع بمميزات قوية لا مثيل لها.

- يتميز الجهاز اللوحي بالنحافة والاعتمادية وقدرة على دمج بيئة العمل مع جمال وبساطة التكنولوجيا، ليقدم توازناً مثالياً بين المظهر وتجربة مميزة للمستخدم من خلال مكتب ذكي.

- صُمم «هواوي مات باد» بإطار منحني صغير يجعله يبدو أنحف ويزن 450 جرامًا فقط.

بطارية 7250 مللي أمبير في الساعة

- يعمل الجهاز ببطارية ضخمة تبلغ 7250 مللي أمبير في الساعة في وضع الاستعداد لمدة تصل إلى 28 يومًا وحتى 12 ساعة من تشغيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

- يدعم الجهاز اللوحي خاصية الشحن فائق السرعة من هواوي – «HUAWEI SuperCharge» بقوة 22.5 واط، ويتطلب 2.5 ساعة فقط للوصول إلى الشحن الكامل وضمان تمتع المستخدمين بعمر بطارية طويل الأمد.

- يمكن للمستخدمين الحصول على تابلت HUAWEI MatePad، بأسعار تبدأ من 4,899 جنيه.