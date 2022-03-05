«سامسونج» تعلق شحناتها إلى روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم السبت، تعليق شحناتها إلى روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، مضيفة في بيان: «نواصل بنشاط مراقبة هذا الوضع المعقد لتحديد خطواتنا التالية».

تحتل سامسونج للإلكترونيات، المرتبة الأولى في الهواتف المحمولة في روسيا بحصة سوقية تبلغ 30٪ اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2021، متقدمة على Xiaomi بنسبة 23٪ و Apple بنسبة 13٪ على التوالي، وفقًا لمزود البيانات Counterpoint.

وأضافت سامسونح، أنها تتبرع أيضًا بستة ملايين دولار، بما في ذلك مليون دولار من الإلكترونيات الاستهلاكية، بالإضافة إلى تبرعات طوعية من الموظفين، لدعم الجهود الإنسانية، بما في ذلك مساعدة اللاجئين.

علامات تجارية أوقفت أعمالها في روسيا

وأوقفت علامات تجارية من بينها «Apple و Nike و IKEA»، أعمالها مؤقتًا في روسيا، بسبب العقوبات والانتقادات الدولية التي تواجهها جراء العملية العسكرية في أوكرانيا.

الشركات الصينية صامتة أمام العملية العسكرية في أوكرانيا

فيما ظلت الشركات الصينية، التي ساهمت بنسبة 44٪ من سوق الهواتف المحمولة في روسيا في عام 2021، وفقًا لـ Counterpoint، صامتة إلى حد كبير بشأن عملياتها في روسيا، إذ امتنعت بكين عن انتقاد موسكو لغزو أوكرانيا.

Airbnb توقف جميع أعمالها في روسيا وبيلاروسيا

من ناحيتها، أعلنت «Airbnb» شركة تأجير المنازل عبر الإنترنت، وقف جميع العمليات في روسيا وبيلاروسيا، إذ لديها ما يقرب من 100000 إيجار قصير الأجل في كلا البلدين، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا؛ وفقًا لـ ىبريان تشيسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة.