«حياة كريمة» تستضيف أول اجتماع لحوار المجتمع المدني تنفيذا لتوصية منتدى شباب العالم

كلفت إدارة منتدى شباب العالم الدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وسفيرة من سفراء حياة كريمة، بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة بوضع خطة لتنفيذ التوصية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهي « تكليف ادارة منتدى شباب العالم والجهات والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فعالة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، والتي بدأت فعالياتها بإطلاق حوار مجتمعي».

أول حوار مجتمعي مع مؤسسات المجتمع المدنى

واستضافت غرفة العمليات المركزية للمشروع القومي حياة كريمة أول لقائين، بحضور دكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات وعضو مجلس النواب ولفيف من ممثلي كافة الاتحادات الإقليمية وممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني وتم خلال اللقاء مناقشة الحضور للفرص المختلفة لتعظيم الاستفادة من إقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.

حياة كريمة في منتدى شباب العالم

ويذكر أن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لـ منتدى شباب العالم، ناقشت تزايد معدلات الفقر التي تعد من أهم التهديدات الأساسية التي تواجه العالم ما بعد جائحة كورونا، كما سلطت الجلسة النقاشية الضوء على تجربة مصر في مواجهة الفقر، والحد منه عبر استعراض تجربة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودورها الناجح كأبرز المُبادرات التنموية الحالية في الحد من التداعيات السلبية للجائحة.

تجارب تنموية في مواجهة الفقر

بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة عدد من المتحدثين والشباب المشاركين في الجلسة الرئيسية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، وضمت قائمة المتحدثين، الكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، سارة البطوطي، المهندسة المعمارية صاحبة مشاريع صديقة للبيئة ومؤسسة شركة إيكو كونسلت، ايلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، ليكس ستيفاني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "بيم"، أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، ميكايلا سيسني، المستشار المستقل ومؤسس شركة بريام جلوبال.