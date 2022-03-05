7343 فرصة عمل في 19 محافظة ضمن «حياة كريمة»: الرواتب تصل لـ7 آلاف جنيه

تسابق مبادرة حياة كريمة الزمن للانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية العملاقة على أرض الواقع فضلاً عن توفير عدد من الوظائف من أجل رفع مستوى معيشة الأفراد والتخفيف عن كاهل المواطن لتوفير حياة كريمة للمستهدفين، في القرى المدرجة ضمن المبادرة.

7343 فرصة عمل ضمن «حياة كريمة»

ومن هذا المنطلق، وفرت وزارة القوى العاملة 7015 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف» في عدد من التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 72 شركة ومصنع قطاع خاص في 19 محافظة لشغلها خلال شهر مارس الجاري، إضافة إلى 328 فرصة لم يتمّ شغلها من فبراير 2022، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 7343 فرصة عمل.

وظائف حياة كريمة

وبحسب ما أعلنه محمد سعفان وزير القوى العاملة، تأتي فرص العمل تلك في إطار تنفيذ رؤية مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أنَّ النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg النشرة القومية للتشغيل، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف ترشح الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

رابط التقديم على وظائف حياة كريمة

ويمكن التقديم على وظائف حياة كريمة التابعة لوزارة القوى العاملة، من خلال الدخول على رابط التقديم، وتسجيل البيانات الشخصية: الاسم رباعي، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والمستوى التعليمي، والتخصص، والمؤهل الدراسي، والمهنة، والرقم التأميني، وموقف التجنيد للذكور، والخبرات والمهارات، والدورات التدريبة، وفي حالة ذوي الاحتياجات الخاصة تتطلب بعض المعلومات الإضافية.