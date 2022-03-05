بدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من «حياة كريمة» مع بداية العام المالي

تواصل مبادرة حياة كريمة خطاها، لتمحي عبق الزمن، من أجل توفير حياة كريمة للإنسان، إذا حققت المبادرة إنجازات هائلة بمشروعات عملاقة، تمس حياة المواطن البسيط، خاصة في قرى الريف المصري، والمناطق العشوائية، فمنذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق المبادرة، تغيرت ملامح الريف المصري، التي ظهرت جلية في تطوير ورفع كفاءة المنازل، توصيل خطوط المياه والصرف الصحي، توصيل الغاز الطبيعي، مشروعات الكهرباء، القوافل الطبية، وغيرها من المشروعات الضخمة، التي تسير في خط متوازي مع بعضها البعض.

انطلاق المرحلة الثانية يوليو المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه يجري العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المدرجة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقطاعات كافة، مشيرا إلى أنه يجر حاليا العمل على تجهيز مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء في تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، وذلك خلال الاجتماع المنعقد لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري.

وأشار مدبولي فى مستهل اللقاء، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار ما يجري عقده من لقاءات دورية لمتابعة ما يجري تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى المحافظات المستهدفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد.

الأرقام تتحدث عن مشروع حياة كريمة

واستعرض السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، أخر موقف توصيل المرافق للقرى بالمحافظات المستهدفة، بالمبادرة، مسلطا الضوء على عددا من مؤشرات ومعدلات الأداء للمشروعات، إذ جرت الإشارة إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير نحو 4 آلاف فصل دراسي، وصيانة نحو 40 مدرسة، إلى جانب إقامة 175 وحدة صحية ونقطة إسعاف، وتنفيذ 421 مشروعا فى قطاع مياه الشرب، و116 مشروعا فى قطاع الصرف الصحي، وإقامة 650 مكتب بريد، فضلاً عن 65 مركز خدمات حكومية، هذا إلى جانب عدد من المؤشرات الأخرى المتعلقة بباقي المشروع فى مختلف القطاعات.