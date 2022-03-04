«التضامن»: المجتمع المدني يساهم بـ5 مليارات جنيه للقضاء على الفقر

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ علاقة التنمية المستدامة بوزارة التضامن الاجتماعي، مُركبة وتمس أكثر من قطاع في قطاعات الوزارة المختلفة، ففي مجال القضاء على الفقر تنفذ الوزارة عددًا من البرامج للحماية الاجتماعية فهناك 4 ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى 10.5 مليون مستفيد من المعاشات، مشيرة إلى أن تدخلات المجتمع المدني في القضاء على الفقر كبيرة جدا وتخطت 5 مليارات جنيه أثناء جائحة كورونا.

إعفاء 5.5 مليون طالب في المراحل التعليمية المختلفة من المصاريف الدراسية

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة بمدينة الأقصر، في دورته الثانية الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، وينظمه اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والشباب والرياضة.

ووجهت القباج الشكر والتقدير للقيادة السياسية لثقتها الكبيرة في المجتمع المدني، وتخصيص العام الحالي 2022 عاما للمجتمع المدني، حيث تعمل وزارة التضامن على تعظيم الشراكة مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام، وعلى رصد وإبراز جهودهم المبذولة حتى يتم تقدير الخدمات المقدمة في مقابل الفجوات القائمة في المجالات المختلفة.

ربطنا برامج الدعم النقدي بالصحة والتعليم

وأوضحت وزيرة التضامن أنه في إطار هدف التنمية المستدامة للقضاء علي الجوع تنفذ الوزارة برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل لدعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع، كما تم إدراك جميع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية في منظومة دعم التموين.

كما يتقاطع هدف الوزارة مع الهدف الثالث والرابع الخاص بالصحة والتعليم وبصفة خاصة للفئات الأولى بالرعاية، فيتم دعم حوالي 5 ملايين طالب مدرسي واعفاؤهم من مصروفات التعليم، وتقوم الوزارة بتنفيذ برنامج قومي لتنمية الطفولة المبكرة وزيادة عدد الحضانات علي مستوي الجمهورية، كما تقوم الجمعيات الأهلية بتقديم 30٪؜ من الخدمات الصحية خاصة في المجتمعات القاعدية.