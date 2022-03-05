عاجل.. دفاع كريم الهواري: الشاهد الثالث في القضية «مشافش حاجة»

طالب دفاع المتهم كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتسبب في حادث الشيخ زايد، خلال جلسة محاكمة المتهم، اليوم السبت، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، استدعاء الشاهدين الأول والثاني في القضية؛ لاستجوابهما بشأن وقوع الحادث.

«شاهد ما شافش حاجة»

وقال دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة، في أثناء استجواب الشاهد الثالث على حادث الشيخ زايد، إنه «شاهد مشفش حاجة»، وأن مالك كاميرات المراقبة التي سجلت الحادث لم يكن شاهد عيان على الواقعة، وبالتالي فهو «شاهد ما شافش حاجة».

وأضاف دفاع كريم الهواري أنّ القضايا المتهم فيها أبناء رجال الأعمال أو المستشارين هم فقط من يسلط عليها الضوء، وتكون قضايا رأي عام، وتأخذ حجما كبيرا للغاية.

دفاع كريم الهواري: موكلي مجني عليه

وتابع: «كان فيه قضية مقتل 25 شخصا داخل مقطورة، محدش سمع عنها، ولو هيئة المحكمة شافت التقرير هتلاحظ إن موكلي كريم الهواري مجني عليه وليس جانيا، والمصيبة إنها قضية رأي عام ليس أكثر».