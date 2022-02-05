كريم الهواري يغادر المحكمة إلى السجن داخل سيارة إسعاف

انتقل كريم الهواري مغادراً قاعة المحكمة إلى السجن داخل سيارة إسعاف تقله لعدم قدرته على الحركة، يأتي هذا بعد قرار محكمة جنايات الجيزة التي إنعقدت صباح اليوم بالكيلو 10 ونص، بتأجيل ثاني جلسات المتهم لجلسة 5 مارس، لكونة متسبباً في مقتل 4 شباب بمنطقة الشيخ زايد عن طريق الخطأ، بسبب قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة.

المتهم أحرز مخدر الكوكايين بقصد التعاطي

وجاء في أمر الإحالة، أنَّه في يوم 10 من شهر ديسمبر عام 2021، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قيام المتهم «كريم محمد الهواري» بإحراز جوهر مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، مما تسبب في مصرع 4 أشخاص هم المجني عليهم: «عبدالله درويش، ويوسف محمد العباسي، وعمر حمدي، وسعيد حسن»، وذلك بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة بالسرعة، فقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة.

وأضاف أمر الإحالة، أنَّ المتهم «كريم محمد الهواري»، قاد سيارته بسرعة جاوزت الحد الأقصى المسموح به، تحت تأثير المواد المخدرة، وهو ما أسفر عن مصرع المجني عليهم الـ4، وحاز وأحرز في سيارته مواد كحولية ومخدرة كان واقعا تحت تأثيرها، مما تسبب في حادث الشيخ زايد.

المتهم قاد سيارته وهو في حالة سكر

وتابع أمر الإحالة، أنَّ المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر، مما ينجم عن ذلك تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر، وأتلف أيضًا سيارة المجني عليه «حسن حسن عباس»، وذلك بسبب إهماله، وبذلك يكون المتهم «كريم محمد الهواري»، قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها في مواد القانون.