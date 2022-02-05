عاجل: تأجيل ثاني جلسات محاكمة كريم الهواري في حادث الشيخ زايد إلى 5 مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتسبب في حادث الشيخ زايد، والذي أسفر عن مصرع 4 شباب، بسبب قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة، إلى جلسة 5 مارس للطلبات.

اتهام «الهواري» بإحراز كوكايين

وجاء في أمر الإحالة، أنه في يوم 10 من ديسمبر عام 2021، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قيام المتهم كريم محمد الهواري بإحراز جوهر مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ما تسبب في مصرع 4 هم المجني عليهم «عبدالله درويش، يوسف محمد العباسي، عمر حمدي، سعيد حسن»، وذلك بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة بالسرعة، فقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم «كريم محمد الهواري»، قاد سيارته بسرعة جاوزت الحد الأقصي المسموح به، تحت تأثير المواد المخدرة، وهو ما أسفر عن مصرع المجني عليهم ال4، وحاز وأحرز في سيارته مواد كحولية ومخدرة كان واقعا تحت تأثيرها، مما تسبب في حادث الشيخ زايد.

«المتهم عرض حياة المواطنين للخطر»

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر، ما نجم عنه تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر، وأتلف أيضا سيارة المجني عليه «حسن حسن عباس»، وذلك بسبب إهماله، وبذلك يكون المتهم كريم محمد الهواري، قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها في مواد القانون.