وفاة معيدة بجامعة قناة السويس.. أصيبت بلوكيميا وماتت بعد أيام من اكتشاف المرض (صور)

توفيت، مساء أمس، المعيدة بكلية بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس الدكتورة تقوى عبد الكريم، بعد صراع مع المرض خلال الأيام الماضية.

وبحسب مقربون من أسرة الفقيدة وزملائها، فإن المعيدة اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الدم «اللوكيميا» في الفترة الأخيرة، وأنها كانت في حالة متأخرة بعد اكتشافها المرض.

احتجاز المعيدة في المستشفى

وقال زملاء للمعيدة الراحلة، إنه تم احتجازها في الأيام الأخيرة بأحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بعد تأخر حالتها، إلا أنها توفيت بعد صراع مع المرض لم يستمر سوى أيام.

وشُيعت الجنازة ظهر اليوم السبت من مسجد المطافئ في الإسماعيلية إلى مثواها الأخير لمقابر الأسرة، وسط حضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وأقارب الأسرة.

الجامعة تنعي الفقيدة

ونعت جامعة قناة السويس وفاة الفقيدة في بيان رسمي على الصفحة الرسمية للجامعة مساء أمس الجمعة. وقال البيان «ينعى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وفاة الدكتورة تقوى عبد الرحمن عبد الكريم، المعيدة بقسم اللغة الفرنسية، بكلية الآداب بالجامعة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته».

وتقدم نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأسرة كلية الآداب في البيان الرسمي بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعين الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

م زملاؤها: لم نر منها سوى الخير

وقالت الدكتورة سميرة عبد الله، المدرس بكلية الآداب، «أشهد الله أنني لم أر منها سوى كل الخير والخلق القويم والأدب الجم والاحترام والطاعة والإيمان، وكأنني فقدت قطعة من قلبي، اللهم لا اعتراض ونسأل الله أن يتقبلها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان».

ونشر طلاب ومواطنون صور الفقيدة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، داعين المواطنين بالدعاء لها، لما لها من سمعة طيبة ومساعدة للطلاب بشكل مستمر.