جامعة قناة السويس: 33 سيدة شاركن في مسابقة الـ1200 متر

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة شاركت طلابها في بارالمبياد الجامعات المصرية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشعار «الإعاقة منحة.. لا محنة»، لافتا إلى أن المارثون شارك فيه 9 سيدات في مسافة الـ1500 متر، و33 سيدة في مسابقة 1200 متر و20 سيدة في سباق الـ900 متر.

تنظيم دخول وخروج المرضى بسلاسة

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن اليوم الرياضي الذي نظمته الجامعة حضره مجموعة من العاملات والموظفين، لإنهاء دخول وخروج المرضى بسلاسة، وكان لديهم استعدادا نفسيا للتعامل معهم.

وعن بداية اليوم الرياضي، قال رئيس الجامعة: «اليوم بدأ 7 مساءً وانتهي تاني يوم، وتنظيم الشيفتات بين العاملين كان هدفه إدارة الضغوط، والعملية مش رفاهية، ولكنهم حسوا أنهم محتاجين تنظيم اليوم ده بجهد اللجنة الرياضية، والحمد لله خرجوا يومين كويسين».

تشجيع الطلاب على المشاركة المميزة

وأوضح أن اليوم الرياضي، تم بعد التنسيق ما بين الجامعة ووزارة الداخلية والأمن بشكل عام، وأيضا أهالي المرضي، لخروج يوم بدون مشكلات تذكر، مشيرًا إلى أنه حث الطلاب على المشاركة المتميزة، ورفع اسم الجامعة بين نظيراتها من الجامعات الأخرى، وتمنى لهم التوفيق في كافة الأنشطة والمسابقات خلال مشاركتهم باللقاء الرياضي.