عاجل.. تأجيل محاكمة كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد لـ2 أبريل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، جلسة محاكمة المتهم كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتسبب في حادث الشيخ زايد، والذي أسفر عن مصرع 4 شباب، بسبب قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة، إلى جلسة 2 أبريل.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في يوم 10 من ديسمبر عام 2021، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قيام المتهم كريم محمد الهواري بإحراز جوهر مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ما تسبب في مصرع 4 هم المجني عليهم «عبدالله درويش، يوسف محمد العباسي، عمر حمدي، سعيد حسن»، بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة بالسرعة، فقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة.