تأجيل محاكمة 33 متهما في قضية فض اعتصام رابعة المسلح إلى 8 مارس
كتب:
بسمة عبدالستار
02:59 م | السبت 05 مارس 2022
المستشار معتز خفاجي
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما في قضية «فض اعتصام رابعة»، لجلسة 8 مارس.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك في ميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.