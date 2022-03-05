تأجيل محاكمة 33 متهما في قضية فض اعتصام رابعة المسلح إلى 8 مارس

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما في قضية «فض اعتصام رابعة»، لجلسة 8 مارس.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك في ميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.